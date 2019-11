Metroda problem yaranıb - Qatarlar işləmir

Bakı Metropoliteni qatarlarının hərəkətində problem yaranıb.

"Bakı Metropoliteni" QSC-nin Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, baş vermiş nasazlıqla əlaqədar təxirəsalınmaz texniki tədbirlərin yerinə yetirilməsi məqsədilə Bakı Metropolitenində Qırmızı və Yaşıl xətlər üzrə qatarların hərəkəti "Nəriman Nərimanov-İçərişəhər", "Nəriman Nərimanov-Dərnəgül" və əksinə istiqamətdə təşkil edilir:



"Hazırda "Ulduz-Həzi Aslanov" istiqamətində qatarların hərəkətinin bərpa edilməsi istiqamətində təcili tədbirlər görülür. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək".

