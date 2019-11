Bərdədə iki uşaq anası intihara cəhd edib.

Metbuat.az-ın məlumata görə, Bərdə rayonunda məcburi köçkünlər üçün salınmış binada məskunlaşan 1996 ci il təvəllüdlü Bayramova Məlahət özünü yaşadığı evin 4-cü mərtəbəsindən atıb.



M. Bayramova Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırıb. Onun vəziyəti ağır olduğunan Gəncəyə göndərilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

