Keçmiş model İpek Tanrıyarın həyat yoldaşı Murad Evlər həbs olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o maşın oğurluğu ilə məşğul olan şəbəkə ilə əlaqədə şübhəli bilinir.

Məlumata görə, Murad Evlər ağır zədə almış maşınları ucuz qiymətə alaraq, onların məlumatlarını oğurluq lüks avtomobillərə qeyd etdirirmiş. Şəbəkənin 22 lüks avtomobilin məlumatlarını dəyişdirilərək satışından əldə edilən gəlirin 5 milyon lirə olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.