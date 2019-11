Goranboy rayon İcra Hakimiyyətində yeni təyinatlar olub.

Metbuat.az-ın məlumata görə, Yasin Məmmədov Sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdir müavini vəzifəsinə təyin edilib. O, bu vəzifədə Rafət Qurbanovu əvəz edib.



Murov Həsənov isə İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdir müavini-dini qurumlarla işin təşkilatçısı vəzifəsinə təyinat alıb. O, həmin vəzifədə Nofəl Köçərlini əvəz edib.



Yeni vəzifəyə təyinat alanlar Goranboy Rayon İcra Hakimiyyətində müxtəlif vəzifələrədə çalışıblar.



