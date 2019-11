Bakı Nəqliyyat Agentliyi dayanma durma qaydalarını pozan sürücüləri cərimə etmək üçün yeni avadanlıqdan istifadə edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq yeni cihazlar BNA-nın xüsusi avtomobillərinə quraşdırılır.

BNA-nın həmin avtomobilləri yaxın günlərdə şəhərdə fəaliyyətə başlayacaq. BNA maşını hərəkətdə olarkən belə yeni cihaz vasitəsi ilə yol qırağında dayanan sürücüləri cәrimәlәyә biləcək.

Bu unikal "cərimə maşını" ilə yaxın günlərdə bütün sürücülər tanış olacaq.(baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.