Xəbər verdiyimiz kimi, axtarışda olan mafiya lideri Ayvaz Qorxmaz İstanbulda keçirilən əməliyyat zamanı saxlanılıb. O, gecə saatlarında yerləşdiyi villada aşkar edilib.

Xüsusi əməliyyat nəticəsində Qorxmazla yanaşı onun qızı və "sağ əli" hesab olunan şəxs yaxalanıb. Mafiya liderinin gizləndiyi evdən bir ədəd sənədsiz tapança, 690 ədəd narkotik tərkibli preparat götürülüb.



Həmin əməliyyatın görüntülərini təqdim edirik:



