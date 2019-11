Bu yolda hərəkət məhdudlaşdırılır

Aparılacaq təmir-bərpa işləri ilə əlaqədar olaraq Bibiheybət məscidindən şəhər istiqamətinə yeni yol ilə hərəkət yaxın saatlarda müvəqqəti olaraq qismən məhdudlaşdırılacaq.

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, məhdudlaşma bir hərəkət zolağı üzrə tətbiq edilir. Digər zolaqlar üzrə hərəkətdə hər-hansı məhdudiyyət olmayacaq. Buna baxmayaraq, ərazidə sıxlığın baş verməməsi üçün sürücülərə öncədən hərəkət istiqamətlərinə uyğun alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyyə olunur.



Məhdudlaşma təmir-bərpa işləri aparılan müddətdə qüvvədə olacaq.



Qeyd edək ki, sözügedən yol bu iln martında aparılan təmir-bərpa işlərindən sonra istifadəyə verilmişdi.

