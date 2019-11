Oktyabrın əvvəlindən indiyədək İraqın şəhərlərində keçirilən aksiyalarda təhlükəsizlik qüvvələri ilə toqquşmalar zamanı 111 nəfər həlak olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İraqın Səhiyyə naziri Gəfər Ələvi açıqlama verib.



Nazir ölənlər arasında aksiya iştirakçıları ilə bərabər təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşlarının da olduğunu bildirib.

