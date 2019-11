Bu gün səhər saatlarında metronun "Xalqlar Dostluğu" stansiyasında böyük sıxlıq yaranıb.

Metbuat.az "Modern.az"-a istinadən bildirir ki, stansiyada olan əməkdaşının verdiyi məlumata görə, buna səbəb qatarlararası intervalın müəyyən edilmiş limitdən çox olmasıdır.

Belə ki, saat 08:20 radələrindən etibarən qatarlarlar 6-7 dəqiqəlik intervalla işləyib.

Bu isə platformoda çox sayda sərnişinin toplanmasına və sıxlığa səbəb olub.

