Ötən gün Bakıya yağan intensiv yağışlar bəzi fəsadlara səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhərin bəzi küçələrində yağış suları gölməçələrin yaranmasına səbəb olub.

Yola dolan su sürücülərin hərəkətinə də çətinlik yaradıb.

"İnşaatçılar" metro stansiya yaxınlığında qeydə alınan görüntülərin vəziyyətin nə yerdə olduğunu aydın şəkildə göstərir. (baku.ws)

Bakıya yağan yağışdan sonra ortaya çıxan görüntüləri təqdim edirik:

