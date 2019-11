Bakı metrosunda qatarların hərəkətində yubanma olub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə “Bakı Metropoliteni” QSC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov bildirib.

Onun sözlərinə görə, saat 08:30-da “Həzi Aslanov” stansiyasında maşinist qatarda nasazlıq ehtimalı ilə əlavə baxış keçirib.

Nəticədə qatarların hərəkətində 4 dəqiqə yubanma olub.

