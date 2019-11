Başçı müavininin ailəsində faciə: xanımı öldü, oğlu ağır yaralı

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətinin birinci müavini Rəşad Zeynalovun həyat yoldaşı və oğlu Qaradağ rayonu ərazisində ağır avtomobil qəzasına düşüb.

Metbuat.az bildirir ki, məlumatı Tovuz Rayon İcra hakimiyyətindən təsdiqləyiblər.

Məlumata görə, hadisə gecə saatlarında baş verib.

“Biz də hadisənin detalları barədə məlumatlı deyilik. Qəza gecə saatlarında Bakı şəhərində baş verib. Hadisə zamanı Rəşad Zeynalovun həyat yoldaşının həlak olduğu deyilir. Onunla birgə olan oğlu isə ağır yaralanıb”, - deyə icradan bildirilib.

Məlumatda sürücünün də dünyasını dəyişdiyi ilə bağlı məlumat yayılıb. (axar.az)

