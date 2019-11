Deputatlar bu gün dövlət büdcəsini təsdiq edəcək

Bu gün Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçiriləcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, deputatlar 2020-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında”, "2020-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında”, “Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2020-ci il büdcəsi haqqında”, “İşsizlikdən sığorta fondunun 2020-ci il üçün dövlət büdcəsi haqqında” qanun layihələri, Milli Məclisin və Hesablama Palatasının növbəti il üçün xərclər smetaları və digər məsələləri müzakirə edəcək.

Ümumilikdə iclasın gündəliyinə 19 məsələ daxildir.

