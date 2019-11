Azərbaycanlılar Ukrayna vətəndaşlığı alanların siyahısında ilk üçlükdədir

Ukrayna Dövlət Miqrasiya Xidməti 2019-cu ilin on ayı üçün vətəndaşlıq alanların siyahısını açıqlayıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə “Newformat” məlumat yayıb. Statistikaya görə, 4508 vətəndaşlıq alan əcnəbinin 241 nəfərini Azərbaycanlılar təşkil edərək ikinci yeri tuturlar. Siyahıda birinci yeri Rusiya, üçüncü yeri isə Moldova vətəndaşları tutur. (oxu.az)

