Müğənni Elvin Abdullayev həyat yoldaşı ilə görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçının həyat yoldaşı birgə çəkilən fotosunu “İnstaqram” səhifəsində paylaşıb.

Foto qısa müddət ərzində izləyicilər tərəfindən çox bəyənilib. Onlar cütlüyə xoş sözlər yazıblar.

Qeyd edək ki, Elvin Abdullayevin həyat yoldaşı Afət rejissordur.

