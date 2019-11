Keçmiş prezidentdən aksiyalara dəstək: "Ruhani dövründə qanunsuzluq 10 qat artıb"

Keçmiş İran prezidenti Mahmud Əhmədnejad benzinin qiymətinin artırılmasına qarşı keçirilən nümayişlərə dəstək verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Əhmədnejad verdiyi açıqlamada aksiya iştirakçıalrına müdaxilə edilməsi ilə bağlı İran prezidenti Həsən Ruhanini və digər idarəçilik orqanlarını tənqid edib. Ruhani dönəmində İranda qanunsuzluğun 10 qat artdığını və xalqın yoxsulluqda sanksiyalara dözmək məcburiyyətində qaldığını qeyd edən sabiq prezident əlavə edib:

"Ölkənin başına nə bəla gətirdiniz, danışanı boğursunuz, ağzına vurur, basdırırsınız. Alçaldır və təhqir edirsiniz. Bu ölkə hər kəsin malıdır. Siz bu ölkənin sahibisiniz? Çox açıq şəkildə deyirəm, millət qətiyyən gedişatdan razı deyil. Xüsusən də hökümətdən razı deyillər".

