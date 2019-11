Son günlər yağan yağışlardan sonra vətəndaşlar xeyli çətinliklə qarşılaşıb, sürücülərin işi xeyli çətinləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Sədərək” yarmarkasının giriş hissəsində də eyni problemlər yaşanıb.

Fotolardan göründüyü kimi, bir neçə maşın suya qərq olub, "leksus” markalı bir cip isə demək olar tamamilə batıb.(qaynarinfo)

