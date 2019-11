Ermənistanda növbəti bahalaşma gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Joxovurd” qəzeti yazıb.

Məlumata görə, 2020-ci il yanvarın 1-dən ölkədə 699 adda məhsulun qiyməti bahalaşacaq. Bura ət, bitki yağı, taxıl, gübrə, dərman preparatları və s. məhsullar daxildir.

İqtisadçı Qaqik Markaryanın sözlərinə görə, hökumət sosial partlayışın qarşısını almaq üçün əhaliyə kompensasiya verməyi nəzərdən keçirir: “Minimum əmək haqqının artırılması da qiymətin bahalaşması amillərindəndir”. (Report)

