Toliki belə görməmisiz... - FOTOLAR

Aparıcı-prodüser Tarix Əliyev (Tolik) xarici görünüşündə dəyişiklik edib. “Qafqazinfo” xəbər verir ki, Tolik aparıcısı olduğu “Hər şey daxil” proqramının bugünkü efirinə fərqli tərzdə çıxıb.

Metbuat.az bildirir ki, o, illərdir papaqlı imicini dəyişərək parikdən istifadə edib. Tolik ön hissədən tökülən saçlarını bu üsulla bərpa edib.

Bundan əlavə, prodüser ötən gün instaqramın canlı yayımına qoşularaq izləyicilərin onu belə bəyəndiyi halda daim bu imicdə olacağını, əks halda əvvəlki görünüşünə qayıdacağını qeyd edib. (qafqazinfo)



