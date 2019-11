Zaqatala dəm qazından kütləvi zəhərlənmə olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Zaqatala şəhərində qeydə alınıb. Rayon sakinləri – 1989-cu il təvəllüdlü Elvina İbiyeva, onun oğlu, 2013-cü il təvəllüdlü Tamerlan İbiyeva, 1961-ci il təvəllüdlü Fazil İsmayılov, onun arvadı, 1962-ci il təvəllüdlü Sürayyə İsmayılova, 1962-ci il təvəllüdlü Lətafət Əsədova və 2008-ci il təvəllüdlü Mehriban Həsənova dəm qazı zəhərlənməsi ehtimalı ilə xəstəxanaya daxil olublar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

