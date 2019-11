Bakıda yeni doğulan uşaq ölüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın Binəqədi rayonu, Sulutəpə qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakini S.X noyabrın 22-də uşaq dünyaya gətirib. Noyabrın 23-ü uşaq və anası evə buraxılıb. Ötən gecə yeni doğulan körpə dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı Binəqədi rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır. (apa)

