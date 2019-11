Sosial şəbəkələrdə yayılan video dəhşətə gətirir.

Metbuat.az bildirir ki, görüntülərdə şalvarı aşağı endirilmiş qadının üzüaşağı vəziyyətdə yerdə uzanması əks olunub.

Rusiya metrosunda çəkildiyi deyilən görüntülərdəki qadının sərxoş olduğu ehtimal olunur.

Ətrafdakı insanların biganəliyi sosial şəbəkə istifadəçilərini qıcıqlandırıb.

Telegramda yayılan foto birmənalı qarşılanmayıb. (Milli.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.