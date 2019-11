“1-ci və 2-ci sinif şagirdlərinə ev tapşırığı verilməsin!” - Deputat

Deputat Elmira Axundova Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında birinci və ikinci sinfə gedən məktəblilərə ev tapşırığının verilməməsini təklif edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, deputat bildirib ki, məktəblilər dərslərlə çox yüklənirlər:

“Gəlib axşama kimi dərsləri ilə məşğul olurlar. Onlar çox yüklənirlər. Bu isə uşaqlarda gələcəkdə məktəbə nifrət yarada bilər. Çünki şagirdlər dərsdən sonra idmanla, rəsmlə məşğul olmalıdır. Bütün gün oturaq həyat onların səhhətinə də mənfi təsir edəcək”. (qafqazinfo)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.