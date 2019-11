İspaniyanın Madrid şəhərinə gedən türk aktyor Can Yamanı hava limanında 2 min civarı fanat ordusu qarşılayıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, sosial mediadan aktyorun Madridə gələcəyini öyrənən insanlar onu qarşılamaq üçün axın ediblər. Fanatlarından biri aktyor üçün hətta 6 saat avtomobillə yol gəldiyini qeyd edib. İspan polisinin köməyi ilə aktyor hava limanından çıxaraq otelə gedib.

Aktyorun İspaniyaya bir Tv proqramına qatılmaq üçün gəldiyi bildirilir.

