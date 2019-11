ARB TV-nin “Söhbət var” verilişinin növbəti qonağı müğənni Aygün Mahmudova olub.

Metbuat.az bildirir ki, sənətçi həyat yoldaşı rejissor Kənan Mahmudovu qısqanmadığını deyib:

“Kənanı qəti şəkildə qısqanmıram. Gənc qızlara səslənirəm, nə qədər istəyirsiniz ona mesaj yazın. Qısqanclıq mənə gülməli gəlir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.