Türkiyə Rusiyadan alınan S-400 zenit-raket kompleksini sınaqdan keçirəcək.

Metbuat.az-ın verdiyi xəbərə görə, bu məqsədlə paytaxt Ankarada “F-16”lar və digər hərbi təyyarələrin test uçuşları həyata keçiriləcək.

Qeyd olunub ki, 2020-ci ilin aprel ayında S-400-ün işlək vəziyyətə salınması planlaşdırılır. (Apa)

