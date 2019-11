ARB TV-nin “Üçəlli” verilişinin növbəti qonağı əməkdar artist Elnarə Abdullayevə olub.



Metbuat.az bildirir ki, əməkdar artisti maraqlı açıqlama verib:



“Küsəndə nədən olsa küsürəm, baxır vəziyyətə. Mənim xasiyyətim budur. Tünd xarakterim var idi, çalışırdım ki, mehriban olum, deməsinlər ki, lovğadır. Amma gördüm ki, əvvəlki xasiyyətimdə qalsam yaxşıdır. Rola girmişdim, əslində mehriban adam deyiləm. Danışıb, gülüb hamı ilə mehriban olurdum ki, deməsinlər getdi oxudu, qudurdu”.

