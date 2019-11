Turkiyənin İstanbul şəhərində bir şəxs saxta sənədlə imtahana girib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, o, dostunun əvəzinə sürücülük imtahanı vermək istəyib.

Onun özünü şübhəli aparması nəzarətçinin diqqətindən yayınmayıb.

Araşdırma nəticəsində polis saxta sənədlə imtahan verdiyi bəlli olan şəxsi nəzarətə götürüb. (oxu.az)

