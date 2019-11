Türkiyənin İzmir vilayətində plastik məmulatlar fabrikində yanğın başlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yanğın nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

Hadisə yerinə yanğınsöndürənlər və xilasedicilər cəlb edilib. Fabrikin işçiləri təxliyə olunub.

Yanğının səbəbləri hələlik məlum deyil, araşdırma aparılır. (Trend)



