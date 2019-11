Rusiyanın Nijneqorod əyalətində orta məktəblərin birində 32 nəfər qazdan zəhərlənib.

Metbuat.az-ın verdiyi xəbərə görə, onların 29-u şagird, 3-ü isə müəllimdir.

Xəstəxanaya yerləşdirilən 10 uşaq orta- ağır vəziyyətdədir. Digərlərinin vəziyyəti isə normal qiymətləndirilir.

Məlumata görə, hadisə Vad kəndindəki rayon məktəbinin yaxınlığında yerləşən qaz paylama stansiyasından çirkli qazın havaya buraxılması səbəbindən meydana gəlib. (qafqazinfo)

