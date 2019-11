Bakıda 2 mərtəbəli yaşayış binasında uçqun baş verib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, son günlər yağan aramsız yağışdan sonra Nəsimi rayonu, Rəşid Bühbudov küçəsi 37 ünvanında yerləşən 2 mərtəbəli bina uçub.

Məlumata görə, həmin binada 20-yə yaxın ailə yaşayır və köhnə tikili olduğu üçün bina qəzalı vəziyyətdədir.

Aşan divar qaz xəttinin üzərində düşdüyü üçün qəza baş verib və hazırda ərazidə qazın verilməsində fasilə yaranıb.



