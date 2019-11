Daxili İşlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə Daşkəsən rayon Dövlət Yol Polis Bölsinə yeni rəis təyin edilib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə müvafiq əmri Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov imzalayıb.

Verilən məlumata görə, əmrə əsasən polis mayoru İldırım Əliyev Daşkəsən rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polis Bölməsinin rəisi təyin edilib.

Yeni rəis bu vəzifəyə qədər Şəmkir rayon Polis Şöbəsinin şəxsi heyyət üzrə köməkcisi vəzifəsində çalışıb.

