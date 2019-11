Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında “Tibbi sığorta haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanov bildirib ki, dəyişikliklər üç qrupa bölünür.

Bunlar anlayışlar, stilistik və sığorta olunanlarla bağlı dəyişikliklərdir.

Ə.Əmiraslanov deyib ki, icbari tibbi sığorta ilk dəfə olaraq məcburi köçkünlərə də şamil ediləcək.

