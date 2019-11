"Dövlət Gömrük Komitəsinin infrastrukturunu yaxşılaşdırması, yüzlərlə texniki avadanlıq alması hesabına yüklərə tətbiq edilən fiziki yoxlamalar 70%-ə qədər azaldılıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Komitənin sədri Səfər Mehdiyev deyib.

"İslahatlardan əvvəl səhəd-buraxılış məntəqələrindən 200 yük nəqliyyat vasitəsi keçirdisə, hazırda bu rəqəm 650-yə çatdırılıb və sərhədlərdə gözləmə problemi aradan qaldırılıb" - deyə, o, bildirib.

