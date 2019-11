Prezidentdən Nərgiz Paşayeva və Bəxtiyar Əliyevlə bağlı - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, BDU-nun 100 illiyi münasibətilə və Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə bir sıra şəxslər təltif ediliblər.

Təltif edilənlər arasında tanınmış simalar da var. Belə ki, professor, AMEA-nın vitse-prezidenti Nərgiz Paşayeva ilə Milli Məclisinin Elm və təhsil komitəsinin sədr müavini, deputat Bəxtiyar Əliyev “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunublar.

