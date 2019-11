Ərdoğan Türkiyənin Qətərdəki hərbi bazasında olub

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qətərə səfəri çərçivəsində Türkiyə Silahlı Qüvvələrini bu ölkədəki hərbi bazasına yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan hərbçilərlə görüşü zamanı Türkiyə Silahlı Qüvvələrini Qətərin təhlükəsizliyinin zəmanətçisi adlandırıb.

O, qeyd edib ki, Qətərin Ankara üçün təhlükəsizliyi heç də Türkiyənin özünün maraqlarının qorunmasından daha az əhəmiyyət kəsb etmir.

Ərdoğan Qətərdəki Türkiyəyə məxsus hərbi bazanın müdafiə qabiliyyətini artırmaq və birgə təlimlər keçirmək üçün yaradıldığını vurğulayıb.

