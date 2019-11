Kimlərə zəncəfil qəti olmaz? - Saçları tökə bilər

İndi hər kəs zəncəfildən istifadə edib, sağlamlığının qeydinə qaldığını düşünür. Amma çox faydalı olduğu deyilən zəncəfilin də bir çox insanlara zərəri var.

Metbuat.az zəncəfilin əks göstəriş olduğu xəstələri təqdim edir.

-Çox arıq, çəkisi az, anoreksiyadan əziyyət çəkənlərə



Zəncəfil kök, piylənmədən və diabetdən əziyyət çəkənlər üçün arıqladıcı kimi yaxşıdır. Amma çəkisi normadan az olan insanlarda zəncəfil kökü əzələləri zəiflədir, menstrual tsikli pozur, saçları tökür, vitaminsizliyi artırır.

-Hamiləlikdə



Zəncəfildə əzələni yığan maddə var. Bu da uşaqlıq üçün zərərlidir. Hamiləlik zamanı düşük və vaxtından əvvəl doğuma səbəb ola bilər. Xüsusən 7ci aydan sonra zəncəfilli istənilən qidadan imtina etmək lazımdır.

-Qan xəstəliklərində



Hemofiliya, dializ, leykoz, talassemiya, anemiya zamanı zəncəfil olmaz. Qanda laxtalanma problemi varsa, zəncəfil daxili qanaxmanı artıra bilər.

-Bu xəstəliklərdə dərman qəbulu zamanı



Yüksək təzyiq və diabet xəstələrinin qəbul etdiyi insulin, aspirin, təzyiq dərmanları ilə birgə zəncəfil qəbulu onların effektivliyini azaldır, müxtəlif əks təsirlər yaradır. Aspirin qəbul edənlər zəncəfil istifadə etməməlidir, yoxsa qan lap durular. / Medicina.az

