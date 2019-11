Qurban Qurbanov reytinqdə Dieqo Maradonanı qabaqlayıb

Baş məşqçilərin dünya reytinqi açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, planetin 1000 ən yaxşı mütəxəssisi sırasında yalnız bir azərbaycanlı çalışdırıcı yer alıb.

Bu, “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanovdur. 1017 xala malik mütəxəssis dünyada 586-cıdır. O, ötən həftə ilə müqayisədə 3 pillə geriləyib.

Həmyerlimizin qabaqladığı məşhurlar arasında əfsanəvi argentinalı Dieqo Maradona da var. “Ximnasiya Esqrima”nın çalışdırıcısı 996 xalla 591-cidir.

“Neftçi”nin italiyalı məşqçisi Roberto Bordin də siyahıdadır. 818 xala malik appeninli 669-cu sırada yer alıb. O, son bir həftədə bir addım geri düşüb.

Qeyd edək ki, cədvələ “Barselona”nın baş məşqçisi Ernesto Valverde başçılıq edir. Onun hesabında 15 min 551 xal var.

