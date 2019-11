SON DƏQİQƏ! Bakıda 6 tələbə qız zəhərləndi - Vəziyyətləri ağırdı

Xəzər universitetinin 6 tələbəsi zəhərlənib.

Metbuat.az bildirir ki, Səhiyyə Nazirliyindən "baku.ws"-a verilən məlumata görə hazırda tələbələr Təcili Tibbi yardım avtomobili ilə КТМ-in Toksikologiya şöbəsinə gətiriblər. Onların dəm qazından zəhərlənməsi ehtimal edilir.

Qeyd edək ki, Təcili Tibbi yardıma çağırış saat 04:47 də olub. Tələbə qızların dediyinə görə, hadisə kirayələdikləri Qara Qarayev pr. 76, mənzil 28-də baş verib.

Həkimlər tələbə qızların vəziyyətini orta ağır kimi qiymətləndirirlər. Onlara lazımi tibbi yardım göstərilib. Hazırda müalicələri davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.