Kinoprodüser İlqar Musayev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, ömrünün 43 yaşında həyatla vidalaşıb.

Prodüser uzun müddətdir beyin xərçəngindən əziyyət çəkirdi. O, bu gecə vəfat edib.

Azərbaycanfilm Kinostudiyasında icraçı prodüser vəzifəsində çalışırdı.



