Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binası yanıb.

Metbuat.az FHN-in saytına istinadən xəbər verir ki, Nərimanov rayonunda çoxmərtəbəli yaşayış binasının onuncu mərtəbəsində ümumi sahəsi 198 m² olan 4 otaqlı mənzilin mətbəxində mebel 1 m² sahədə və 1 ədəd kondisioner yanıb. Mənzil yanğından mühafizə olunub.



Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.





