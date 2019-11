Bakı metrosunda maraqlı HADİSƏ: Növbətçi səhv etdi

Səhər saatlarında metronun “Dərnəgül”-“Həzi Aslanov” istiqamətində hərəkət edən qatarında maraqlı hadisə yaşanıb.

Metbuat.az-ın əməkdaşının verdiyi məlumata görə, metronun “Nizami” stansiyasında qatarın hərəkətində problem yaranıb. Buna səbəb isə sözügedən stansiyadakı növbətçinin səhvi olub. Belə ki, metrostansiyada dayanan qatarın sərnişinlərinə düşmək haqqında həyəcanlı anons verilib. Bütün sərnişinlər qatardan düşüb və gözləməyə məcbur olub.

Daha sonra maşinistin göstərişi ilə sərnişinlər qatara yenidən daxil olub və hərəkət bərpa edilib.

Yaranmış anlaşılmazlıq sərnişinlərin narazılığına səbəb olub. (modern.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.