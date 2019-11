Bakıda zəhərlənən tələbələrin adları bəlli olub.

Metbuat.az bildirir ki, onlar 17 yaşlı Salmanlı Ləman Söhrab qızı, Heydərli Nəzakət Mustafa qızı, Qarayeva Nazlı Nadir qızı, Rəcəbli Aysun Surxay qızı, 18 yaşlı Mahmudova Gülyetər Nadir qızı, Osmanlı Aysun Valeh qızıdır.

Tələbələrdən L.Salmanlının vəziyyəti orta-ağır olaraq qiymətləndirilib və həkim nəzarətində saxlanılır. Digər tələbələr ambulator müayinədən sonra evə buraxılıb. (oxu.az)



