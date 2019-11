Bir miyardlıq soyğun: Məşhur muzeydən film kimi oğurluq

Almaniyanın Drezden şəhərindəki "Grünes Gewölbe" muzeyində soyğun olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Avropanın ən qədim və ən zəngin xəzinələrindən birinə ev sahibliyi edən muzeyə girən oğrular tarixi bölməni hədəf alıblar. Polis oğurlanan əsərlərlə bağlı hələki açıqlama verməyib.

"Bild" qəzeti yazıb ki, muzeyin elektriki oğrular muzeyə girmədən öncə çıxan yanğın nəticəsində kəsilib. Muzeyə elektrik verən şirkət bunu təsdiqləyib, lakin iki hadisə arasında əlaqənin olub-olmadığı bəlli deyil. Soyğunçuların əsasən zinət əşyalarını götürdükləri və kiçik pəncərədən içəri girdiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, muzeydə 10 salonda zinət birilyant və qızıl, gümüş, dəyərli daşlardan hazırlanmış 3 min civarında əsər mövcud idi.

