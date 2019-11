"Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini strateji tərəfdaşlıq həddindədir" - İqtisadçı ekspert

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın bir neçə günlük Rusiya səfəri hər iki ölkə üçün olduqca uğurlu oldu. Mehriban xanımın şəxsən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin tərəfindən "Dostluq" ordeni ilə təltif olunması, həmçinin Baş nazir Dmitri Medvedevlə olan məhsuldar görüş, eləcə də Rusiyanın Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri xanım Valentina Matviyenko ilə baş tutan görüş onu deməyə əsas verir ki, keçirilən görüşlərin hamısı Azərbaycan-Rusiya ikitərəfli əlaqələrini daha da möhkəmlənməsinə hesablanıb.

İqtisadçı ekspert Pərviz Heydərov Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Rusiya səfəri, səfər çərçivəsində müzakirə olunmuş iqtisadi məsələlər, həmçinin bu səfərin Rusiya və Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinini inkişafı baxımından nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb etməsi ilə bağlı Metbuat.az-ın suallarını cavablandırıb.

Həmin müsahibəni təqdim edirik:

- Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Rusiya səfəri zamanı "X Rusiya-Azərbaycan Regionlararası Forumun"da iştirakını ikili ticarət əlaqələr baxımından necə qiymətləndirirsiniz və sözügedən forum bundan sonrakı dövrlərdəAzərbaycana nə kimi iqtisadi dividentlər qazandıracaq?

- Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın Rusiya Federasiyasına noyabrın 21-24-ü tarixdə rəsmi səfəri iki ölkə arasında mövcud münasibətlərdə yeni bir mərhələnin başlanğıcını qoydu. Başqa sözlə desəm, olduqca böyük bir təkan verdi. Bunun nəticələrini tezliklə görəcəyik.

Doğrudur, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini onsuz da yüksək səviyyədədir, strateji tərəfdaşlıq həddindədir. Tarixin heç bir dövrü ərzində bu cürə münasibətlərdə, habelə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq səviyyəsində olmamışıq.

Lakin Azərbaycan dövlətinin ikinci siması olan Mehriban Əliyevanın səfəri münasibətlərin real vəziyyəti üzərində "nəhəng göydələn" ucaltmaq üçün əsasverici və həlledici rol oynadı. Bunu sözügedən səfər zamanı "X Rusiya-Azərbaycan Regionlararası Forum" çərçivəsində imzalanan ikitərəfli sənədlər də sübut etdi".

İqtisadçı ekspert hesab edir ki, səfər zamanı imzalanmış bir sıra memorandum və razılaşmalar Bakı-Moskva arasında bundan sonrakı iqtisadi əməkdaşlığı bir qədər də bərkidəcək.

"Həmin sənədlər sırasından Azərbaycan – Rusiya, eləcə də Rusiya – Azərbaycan İşgüzar Şuraları arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq və turizm alyansınin təsis olunmasına dair, Azərbaycan Turizm Agentlikləri Asosiasiyası ilə “Delovaya Rossiya” Ümumrusiya İctimai Təşkilatı arasında əməkdaşlığa dair, Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası (ASK) ilə “Opora Rossii” Ümumrusiya Kiçik və Orta Sahibkarlıq İctimai Təşkilatı arasında əməkdaşlığa dair Memorandumu, o cümlədən “Opora Rossii” ilə Azərbaycan Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası arasında da əməkdaşlığa dair Memorandumu, Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu (AzPROMO) ilə “Gazprombank” arasında tərəfdaşlığa dair, həmçinin “Azərmaş” ASC ilə “Rosselmaş” kombayn zavodu arasında əməkdaşlığa dair Memorandumu və sairi xüsusi ilə qeyd etmək istərdim"

Məsələn, "Gəncə Avtomobil Zavod"u ilə “Ural Avtomobil Zavod”u arasında 7,8 milyon dollar məbləğində “Ural” yük avtomobilin tədarükünə dair çərçivə Sazişi ölkəmizdə maşınqayırma sənayesi üçün böyük töhvə verəcək.

Və yaxud da Azərbaycanın “Nabucco” şirkəti ilə Rusiyanın “Neopark” MMC arasında Azərbaycanda mexanik və robot təchizatlı parkinqlərin salınması üçün müvafiq avadanlığın tədarükü barədə razılaşma, eləcə də “Azproduct” MMC ilə “Velrıbprom” MMC arasında imzalanan Saziş çərçivəsində 2,34 milyon dollar məbləğində 3 min ton dondurulmuş balığın Rusiyaya ixrac olunacağı geniş perespektivlər açır.

- Son illər ərzində Rusiya və Azərbaycan arasında iqtisadi münasibətlərin daha da dərinləşməsindən ötrü böyük işlər görülüb. Bundan sonrakı mərhələlərdə real olaraq, hansı addımların atılmasını proqnozlaşdırmaq olar?

- Azərbaycan-Rusiya münasibətləri onsuz da yüksək səviyyədədir və strateji tərəfdaşlıq həddindədir. Bütün sahələrdə sıx əməkdaşlıq mövcuddur. Bunu xüsusən, iqtisadi spektrdə daha əyani şəkildə görmək mümkündür. Rusiya Azərbaycan üçün qeyri-neft məhsullarının ixracı sarıdan bir nömrəli bazardır. Bu, adı çəkilən ölkəylə münasibətlərimizdən irəli gəlir, həm də Rusiyanın çox böyük bazar olması ilə əlaqədardır. Yəni, qısa desəm, bu gün Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı Rusiyadan çox asılı vəziyyətdədir. Söhbət, ölkəmizin real olaraq ixrac imkanlarından gedir.

Bütün bunların nəticəsidir ki, hər iki ölkə arasında əmtəə dövriyyəsi durmadan artır. Ötən il Rusiya ilə Azərbaycan arasında əmtəə dövriyyəsi 19 faiz artaraq 2,6 milyard dollara bərabər olmuşdusa, cari ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində bu rəqəmin 26 faizə çatdığı qeydə alınıb. Bu onu göstərir ki, demək, imkanlar əslində daha böyükdür. Başqa sözlə desəm, əmtəə dövriyyəsi üzrə mövcud potensial bəlkə də hesablana bilinməyən səviyyədədir. Və hazırda bundan çox cuzi səviyyədə istifadə olunmaqdadır. Məsələn, bu gün Azərbaycan kənd məhsullarının Rusiya bazarına ixracatı 600 milyon dollara yaxın təşkil edir. Hökumətlərarası komissiya çərçivəsində qısa təhlil aparılmaqla bu rəqəmi ən azı 2 dəfə artırmaq mümkün olduğu qənaətinə gəlinib. Söhbət, təkcə aqrar məhsullardan gedir, bu sıraya sənaye, emal müəssisələrimizin də istehsal mallarını əlavə etmək mümkündür və lazımdır. Bunun üçün isə qarşılıqlı investisiya əlaqələri diqqət mərkəzinə alınmalıdır.

Yeri gəlmişkən, bu sahədə real göstəricilər də yaxşıdır. Lakin inkişaf üçün böyük imkanlar mövcuddur. Rusiyanın Azərbaycanda sərmayə qoyuluşunun həcmi 4,9 milyard dollar təşkil edir, Azərbaycandan Rusiya iqtisadiyyatına isə 1,2 milyard dollar. Neft sektorunda ənənəvi qarşılıqlı fəaliyyətlə yanaşı, qeyri-neft sektorunda, maşınqayırmada, istehsal avadanlığı sahəsində, kimya sənayesi, əczaçılıq, energetika, nəqliyyat kimi sahələrdə çoxşaxəli müştərək layihələr vasitəsilə investisiyaya dair rəqəmləri də ən qısa müddət ərzində 2 dəfəyə qədər artırmaq imkanları mövcuddur.

- Cari ilin 9 ayı ərzində ticarət dövriyyəsi artaraq 26 faizə çatıb. Azərbaycan bazarında Rusiya sərmayesinin, həmçinin ticarət dövriyyəsinin həcminin növbəti illərdə ciddi artımını təxmin etmək olarmı?

- Bütün sahələrdə əməkdaşlıq və əlaqələr üçün böyük potensial mövcuddur. Hesab edirəm ki, hər iki ölkənin sahibkarları da bu işdə fəal olmalıdırlar. Bunun üçün ortada kifayət qədər böyük əsas var. Rusiya sahibkarları üçün Azərbaycan investisiyalar baxımından digər ölkələrdən daha əlverişlidir, o cümlədən bizim sahibkarlar üçün də Rusiyanın özü... Hər şeyi oturub dövlətlərimizin və hökumətlərimizin təşkil etməli olduğunu gözləmək lazım deyil. Çünki, ən azı ortada yaxın keçmişimizdən bir yaxınlıq var, ortaq əməkdaşlıq ənənələri və s. mövcuddur.

- Birinci vitse-prezidentin səfərində turizm sektoruna xüsusi toxunuldu. Rusiyalı turistlərin Azərbaycana səfər etdikləri vurğulandı. Misal üçün, 2018-ci ildə 900 min nəfər Rusiyadan Azərbaycana səfər edib. Rəsmi statistikaya görə, 2019-cu ilin yanvar-oktyabr aylarında ən çox turist məhz Rusiyadan gəlib. Necə hesab edirsiniz, bundan sonrakı illər ərzində də Rusiyadan Azərbaycana turist axını davam edəcəkmi? Azərbaycanın turizm sektoru rus turistlər üçün nə dərəcədə cəlbedicidir?

- Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı artıq uzun müddətdir ki, prioritet seçildiyindən turizm məsələləri diqqət mərkəzindədir. Bu sahədə çox müasir infrastruktur yaradılıb. Regionda ən müasir turizm infrastrukturu məhz Azərbaycandadır. Lakin qiymətlərdə bir az bahalılıq var. O cümlədən, xidmət işləri rəqabətəuyğun təşkil olunmalı və bu kimi problemlər mövcuddur. Rusiyadan ən çox turist axını demək olar ki, həmişə Türkiyə olub. Gürcüstan da bu sahədə bizə rəqabət ortağı idi ... Ancaq real olaraq, biz artıq, üstün mövqeyə çıxa bilmişik. Belə ki, son vaxtlar Rusiyadan ölkəmizə turist axını çoxalıb. Və bu, getdikcə artmaqdadır. Təsadüfi deyil ki, 2019-cu ilin ilk 9 ayında ən çox turist məhz Rusiyadan gəlib. Bu sahədə daha böyük nəticələrə nail olmaq mümkündür. Bunun üçün ilk növbədə Türkiyə ilə rəqabətdə üstün mövqelərə nail olmaq lazımdır. Qiymət siyasətinə ciddi diqqət yetirmək gərəkdir. Turizm sektorunda mövcud xidmət səviyyəsi daha yüksək keyfiyyətə çatdırılmalıdır. Hətta, Rusiya vətəndaşları üçün, yəni istirahətə və müalicəvi dincəlmək məqsədilə gələnlərə əlavə stimullaşdırıcı paketlər təqdim etməklə ildə 2 milyona yaxın insanın təkcə bu ölkədən gəlişinə nail olmaq mümkündür.

- Yaxın gələcəkdə, 2020-2022-ci illər üçün aqrar sənaye kompleksində əməkdaşlıq proqramının imzalanması planlaşdırılır. Necə düşünürsünüz, həmin əməkdaşlıq planı Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarını Rusiya bazarına rahat, maneəsiz çıxışını təmin edə bilərmi?

- Bu gün Azərbaycan kənd məhsullarının Rusiya bazarına ixracatı 600 milyon dollara yaxın təşkil edir. Hökumətlərarası komissiya çərçivəsində qısa təhlil aparılmaqla bu rəqəmi azı 2 dəfə artırmaq mümkün olduğu qənaətinə gəlinib. Söhbət, təkcə aqrar məhsullardan gedir. Bunun üçün sərhəd-keçid məntəqələrində, gömrük və vergi sahəsində müasir texnologiyaların tədbiqi, ümumiyyətlə bütün bu sahələrdə mövcud prosedurların maksimal səviyyədə sadələşdirilməsi, stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsəduyğun olardı.

Fərrux Həsənov / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.