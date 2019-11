Güclü zəlzələ ölkəni dağıtdı - Yüzlərlə yaralı - YENİLƏNİB

Albaniyada güclü zəlzələ baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yeraltı təkanların gücü 6.4 bal olub.

Məlumata görə, paytaxt Tirana yaxınlığında qeydə alınan zəlzələ nəticəsində yüzlərlə nəfər xəsarət alıb. Ölənlərin olması barədə hələ xəbər yoxdur.

Güclü təkan nəticəsində eləcə də çoxlu sayda yaşayış evlərinin dağıldığı qeyd edilir.

Zəlzələ paytaxtdan savayı, Durres şəhərində də hiss olunub və dağıntılara səbəb olub.

***

Albaniyada baş vermiş güclü zəlzələ insan tələfatına da səbəb olub.

Məlumata görə, 4 nəfər həlak olub. Yaralananların sayı hələ dəqiq məlum deyil. (Trend)

