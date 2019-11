Bibiheybətdə yolun çökmə anının görüntüləri yayıldı - ANBAAN VİDEO

Bakının Səbail rayonu, Bibiheybət məscidinin yaxınlığında torpaq qatının sürüşməsi və nətəcidə yolun çökməsi haqqında xəbər vermişdik.

Metbuat.az sözügedən təbiət hadisəsinin görüntülərini təqdim edir:



Qeyd edək ki, son günlər aramsız yağan yağışlar torpaq sürüşməsinə və o istiqamətdən keçən yolun asfalt qatının dağılmasına səbəb olub. Uçqun təxminən 250-300 metrlik ərazini əhatə edib. Hadisə nəticəsində küçədə hərəkətsiz vəziyyətdə olan "Mercedes" markalı avtomobil torpaq qatının altında qalıb.

(yeniavaz.com)

