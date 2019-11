Hindistanda iki başlı, üç əlli uşaq doğulub.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, həkimlər 21 yaşlı Babita Ahirvara hamiləliyinin 35-ci həftəsində əkiz dünyaya gətirəcəyini deyiblər.

Lakin iki başı, üç əli olan bir uşaq doğulub.

Anomal körpə hazırda xüsusi şəraitində müalicə olunur.

Həkimlər belə hadisəyə milyonda bir halda rast gəldiklərini deyiblər. (oxu.az)

