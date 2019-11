Rusiya önümüzdəki ilin ilk yarısında Türkiyə ilə yeni bir S-400 müqaviləsi bağlayacaq.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə rus müdafiə senayesi şirkəti "Roso-Boron-Export"un rəhbəri Aleksandr Mikhiv açıqlama yayıb.

Qeyd edək ki, Türkiyə ilə Rusiya arasında bağlanmış ilk müqavilədə nəzərdə tutulan S-400-lərin təslim edilməsi başlanıb. Bu günə qədər 4 ədəd S-400 batareyası Türkiyəyə təslim edilib.

