Abbas Bağırova şərt qoydular: “Saqqal olmaz” - VİDEO

ARB TV-nin “Show News” verilişinin növbəti müsahibi əməkdar artist Abbas Bağırov olub.

Metbuat.az bildirir ki, sənətçi dünyaca məşhur layihədə yer alacağını açıqlayıb:

“Böyük bir layihədə çəkilirəm. Bu ilin sonuna qədər təqdim ediləcək. Açıqlama verə bilmərəm. Ciddi tapşırıq verilib, məxfidir. Əslində iki layihədir. Biri film çəkilişdir. Digəri isə dünyaca məşhur bir layihədir. Pərəstişkarlar məni qınayır ki, hanı o saqqal? Bilirəm, mənə də elə bu görünüş lazımdır. Sənət qurban tələb edir. 15 ildir üzümü təraş etmirəm, üzüm üşüyür. Məcbur oldum. Məsuliyyətli layihədir. Amma müvəqqətidir. Boş danışmaq lazım deyil, iş görmək lazımdır”.

